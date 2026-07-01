Animation jeune public : spectacle « pluie ? », Musée des Beaux-arts, Rouen

Informations pratiques

Animation jeune public : spectacle « pluie ? » Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 20 min, contremarques à retirer à l’accueil du musée le jour même, dès 1 an.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00

Pluie ?

Impromptu sonore participatif de et avec Benoît Sicat, à partir de 12 mois

Voici un solo original entre forme plastique et expérience musicale, une ode à la pluie, comme une sorte de remerciement et une tentative pour déplacer la perception des jours dits de « mauvais temps ». Partant du plaisir des enfants à écouter, manipuler, jouer avec l’eau de pluie, c’est une véritable expérience sonore partagée entre les enfants et l’artiste : de précipitations en ruissellements, de goutte à goutte en froissements, dans un moment complice d’écoute, de jeu et d’improvisation.

Production : collectif 16 rue de Plaisance

Soutenu par la Ville de Rennes et la Région Bretagne

Coproductions : Réseau Courte Echelle, soutien à la création petite enfance en Ile de France, Théâtre Lillico – Rennes (Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance et jeunesse).

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

Pluie ?

©Élodie Guignard