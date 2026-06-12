Visite-découverte des collections permanentes Rouen
Visite-découverte des collections permanentes Rouen samedi 20 juin 2026.
Rouen
Visite-découverte des collections permanentes
51 Rue de Lecat Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-08-01 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15
Un lit de malade à six places, un perchoir à sangsues, un mannequin d’accouchement… Venez découvrir les collections surprenantes du musée Flaubert et d’Histoire de la médecine.
• Horaires 15h durée 1h
• Tarif 5€
Tout public .
51 Rue de Lecat Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 30 39 90 publics5@musees-rouen-normandie.fr
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English : Visite-découverte des collections permanentes
L’événement Visite-découverte des collections permanentes Rouen a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme Rouen tourisme
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