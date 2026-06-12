Rouen

Visite-découverte des collections permanentes

51 Rue de Lecat Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-08-01 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15

Un lit de malade à six places, un perchoir à sangsues, un mannequin d’accouchement… Venez découvrir les collections surprenantes du musée Flaubert et d’Histoire de la médecine.

• Horaires 15h durée 1h

• Tarif 5€

Tout public .

51 Rue de Lecat Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 30 39 90 publics5@musees-rouen-normandie.fr

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English : Visite-découverte des collections permanentes

L’événement Visite-découverte des collections permanentes Rouen a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme Rouen tourisme