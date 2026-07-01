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Initiation au kayak, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen

samedi 15 août 2026 · Parc et Canal Camille Claudel · Rouen

Initiation au kayak, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Parc et Canal Camille Claudel
Adresse
allée François Mitterrand, Rouen
Ville
76107 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit, sans inscription

Initiation au kayak Samedi 15 août, 13h00 Parc et Canal Camille Claudel Seine-Maritime

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-15T13:00:00+02:00 – 2026-08-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T13:00:00+02:00 – 2026-08-15T20:00:00+02:00

Embarquez avec Pagaie en Seine pour une promenade sur l’eau en kayak, et initiez-vous, seul ou en famille, aux plaisirs de la navigation.

Pour plus de renseignement sur les activités du Parc Camille Claudel et de l’été, rendez-vous sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal

Activité gratuite et sans réservation, sous réserve des places disponibles et des conditions météorologiques.

Parc et Canal Camille Claudel allée François Mitterrand, Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal »}]
Pagaie en Seine et la Métropole Rouen Normandie vous proposent une animation gratuite dans le cadre de l’événement Un Week-end au Canal.

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