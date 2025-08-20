Animation jeunes publics Modelage éphémère Roubaix

Animation jeunes publics Modelage éphémère

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique !

Cette semaine, **Modelage éphémère**

À l’aide de boulettes de terre et de quelques outils, chaque enfant donne de la consistance à une armature représentant un corps. La terre à modeler devient chair.

Attention, tout comme le sculpteur qui ne conserve que très rarement cette étape de modelage, la réalisation est détruite en fin d’animation.

_._

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique !

Cette semaine, **Modelage éphémère**

À l’aide de boulettes de terre et de quelques outils, chaque enfant donne de la consistance à une armature représentant un corps. La terre à modeler devient chair.

Attention, tout comme le sculpteur qui ne conserve que très rarement cette étape de modelage, la réalisation est détruite en fin d’animation.

_._ .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers a parallel activity for accompanying children aged 4 and over.

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop!

This week, **Modelage éphémère**

Using pellets of clay and a few tools, each child gives substance to an armature representing a body. Modelling clay becomes flesh.

Please note that, like the sculptor, who rarely retains this modelling stage, the work is destroyed at the end of the animation.

_._

L’événement Animation jeunes publics Modelage éphémère Roubaix a été mis à jour le 2025-08-20 par Hauts-de-France Tourisme