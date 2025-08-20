Animation jeunes publics Points d’appuis Roubaix

Animation jeunes publics Points d’appuis

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, **dès 4 ans,** qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Points d’appuis**

Les personnages de nos oeuvres prennent des attitudes, des postures. Par le mime, chaque enfant imite ces positions, joue avec son propre corps, ressent les limites de ce dernier, prend conscience des points d’appuis qui lui sont nécessaires. Tête, genoux, pieds et coudes sont très utiles dans ce parcours où quelques croquis permettent de pointer nos appuis.

_Uniquement dans les salles._

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers a parallel activity for accompanying children (aged 4 and over).

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **Points d’appuis**

The characters in our works take on attitudes and postures. Through mime, each child imitates these positions, plays with his or her own body, feels its limits and becomes aware of the support points needed. Head, knees, feet and elbows are very useful on this journey, where a few sketches help to point out our supports.

only available in theatres

