Animation jeux de société de l’époque gallo-romaine, Villa gallo-romaine d’Antone, Pierre-Buffière

Informations pratiques

Animation jeux de société de l’époque gallo-romaine Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Villa gallo-romaine d’Antone Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les jeux de société de l’époque gallo-romaine avec l’association Joueurs de Noblat. Petits et grands pourront s’initier à des jeux destinés aux enfants, découvrir des jeux de plateau inspirés de l’Antiquité pour les plus aguerris et participer à un escape game junior.

Villa gallo-romaine d’Antone Villa d’Antone, 87260 Pierre-Buffière Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.as-dupuytren-mv.fr Sur un plateau surplombant les vallées de la Briance et du Blanzou, les vestiges gallo-romains de la villa d’Antone se dévoilent. La villa est un domaine très vaste où l’on distingue deux parties : l’espace réservé à la vie des maîtres, comprenant les thermes, le nymphée, un lieu de culte, et la partie dédiée aux artisans et aux serviteurs. Deux puits (un rond et un carré, ce dernier étant recouvert par une charpente gallo-romaine depuis 2013) ainsi qu’un grand égout dallé sont également clairement visibles.

Jeux de société de l’époque gallo-romaine par l’Association Joueurs de Noblat: jeux pour les enfants, jeux de plateau pour les initiés, escape game junior

©Rémy Petitcollot