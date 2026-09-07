Animation jeux de société, Médiathèque Elsa Triolet, Aytré

Informations pratiques

Animation jeux de société Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Elsa Triolet Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La médiathèque Elsa Triolet vous donne rendez-vous pour partager un moment ludique autour des 230 jeux de société de la médiathèque. Rejoignez la partie !

Médiathèque Elsa Triolet 12 B Rue de la Gare, 17440 Aytré, France Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546301904 https://www.aytre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.aytre.fr/evenement/animation-jeux-de-societe-03-10-2026/ »}]

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