Animation jeux vidéo à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Informations pratiques

Un vendredi par mois, à l’espace jeunesse, nous vous attendons pour passer un moment convivial autour d’une sélection de jeux vidéo.

Envie de vous évader ? De partager un bon moment ? Cette rencontre jeux vidéo est fait pour vous !

Le vendredi 18 décembre 2026

de 17h00 à 18h00

Le vendredi 23 octobre 2026

de 17h00 à 18h00

Le vendredi 25 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T20:00:00+02:00

fin : 2026-12-18T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-25T17:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-10-23T17:00:00+02:00_2026-10-23T18:00:00+02:00;2026-12-18T17:00:00+02:00_2026-12-18T18:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Aimé Césaire et trouvez le meilleur itinéraire

