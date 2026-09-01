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Animation jeux vidéo à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris

vendredi 25 septembre 2026 · Bibliothèque Aimé Césaire · Paris

Animation jeux vidéo à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Aimé Césaire
Adresse
5 rue de Ridder
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Un vendredi par mois, à l’espace jeunesse, nous vous attendons pour passer un moment convivial autour d’une sélection de jeux vidéo.

Envie de vous évader ? De partager un bon moment ? Cette rencontre jeux vidéo est fait pour vous !
Le vendredi 18 décembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le vendredi 23 octobre 2026
de 17h00 à 18h00
Le vendredi 25 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T20:00:00+02:00
fin : 2026-12-18T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-25T17:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-10-23T17:00:00+02:00_2026-10-23T18:00:00+02:00;2026-12-18T17:00:00+02:00_2026-12-18T18:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder  75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr


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