Aujourd’hui pour toujours au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

Cher Cassius,

Nous venons d’apprendre que ta mère est atteinte d’une maladie neurodégénérative. Mais une chose demeure : son désir de se sentir vivante jusqu’au dernier souffle.

Avec nos amis Anastasia, Ève et Noé, nous l’accompagnons dans cette vie pleine d’imprévus. Malgré la maladie qui progresse et nos désaccords, nous entrons dans le jeu de son imagination débordante lorsqu’elle se prend pour Marilyn Monroe, Sarah Bernhardt ou la Présidente de la République…

Ce que tu dois retenir, c’est qu’il s’agit d’une aventure folle, tendre et inoubliable, qui nous rappelle à quel point il faut vivre à en mourir.

La presse en parle

Une écriture joyeusement folle, pleine de finesse et de poésie.Sous les planches

Un spectacle grandiose qui célèbre l’amour, l’amitié et la vie. Sud Ouest

Du 10 septembre au 4 octobre du jeudi au samedi à 19h ou 21h selon les semaines

les dimanches à 18h ou 20h selon les semaines

Une maladie incurable bouleverse un amour, des amis et leurs rêves. Ensemble, ils apprennent à vivre plus fort que tout aujourd’hui et pour toujours. Aujourd’hui pour toujours, une aventure folle, tendre et inoubliable, qui nous rappelle à quel point il faut vivre à en mourir.

Du jeudi 10 septembre 2026 au dimanche 04 octobre 2026 :

payant Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/aujourdhui-pour-toujours +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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