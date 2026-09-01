Exposition du Prix du design de l’IMA 2026 L’Institut du Monde Arabe Paris France

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Venez découvrir l’excellence de la création design du monde arabe : une sélection de travaux des designers finalistes du Prix du design de l’Institut du monde arabe 2026.

Découvrez les finalistes du Prix du design 2026

Réunissant un jury prestigieux, ce prix a pour ambition de mettre en lumière les designers émergents et confirmés de la région dans une optique de démonstration des savoir-faire, du génie productif, de la création de nouveaux matériaux. Il propose une lecture contemporaine de l’exceptionnel art de vivre du monde arabe à travers le prisme du design.

L’exposition rassemble les finalistes de cette 4e édition, sélectionnés dans cinq catégories :

Prix du Talent émergent (étudiant ou designer dont la pratique professionnelle a moins de 10 ans) : ce prix porte une attention particulière aux solutions apportées aux enjeux propres aux pays arabes, aux procédés de fabrication et au potentiel de développement.

(étudiant ou designer dont la pratique professionnelle a moins de 10 ans) : ce prix porte une attention particulière aux solutions apportées aux enjeux propres aux pays arabes, aux procédés de fabrication et au potentiel de développement. Prix de l’artisanat contemporain : tourné vers l’avenir, ce Prix, créé sous l’impulsion de Nada Debs, couronne un artisanat revisitant les traditions (y compris par l’utilisation d’innovations technologiques) pour répondre aux enjeux contemporains, tels que la durabilité, la personnalisation et la valorisation des patrimoines locaux.

: tourné vers l’avenir, ce Prix, créé sous l’impulsion de Nada Debs, couronne un artisanat revisitant les traditions (y compris par l’utilisation d’innovations technologiques) pour répondre aux enjeux contemporains, tels que la durabilité, la personnalisation et la valorisation des patrimoines locaux. Prix de l’Impact, Arab Bank Switzerland : ce prix distingue l’impact social (éducation et transmission, sauvegarde des territoires, protection des populations) ; l’impact environnemental (solution écologique, production locale, valorisation de matériaux à faible émission carbone) ; et l’impact économique (développement de procédés opérants, de technologies, modernisation des traditions, création d’emplois).

: ce prix distingue l’impact social (éducation et transmission, sauvegarde des territoires, protection des populations) ; l’impact environnemental (solution écologique, production locale, valorisation de matériaux à faible émission carbone) ; et l’impact économique (développement de procédés opérants, de technologies, modernisation des traditions, création d’emplois). Grand Prix (architecte ou designer dont la pratique professionnelle est supérieure à 10 ans) : ce prix récompense une réalisation concrète, objet ou réalisation d’architecture intérieure, révélant le talent développé par son créateur.ice tout au long d’une carrière reconnue.

(architecte ou designer dont la pratique professionnelle est supérieure à 10 ans) : ce prix récompense une réalisation concrète, objet ou réalisation d’architecture intérieure, révélant le talent développé par son créateur.ice tout au long d’une carrière reconnue. Nouveauté de cette édition, le Prix du Public, attribué à l’un des candidats finalistes au termine d’une campagne de votes en ligne.

Venez découvrir l’excellence de la création design du monde arabe : une sélection de travaux des designers finalistes du Prix du design de l’Institut du monde arabe 2026.

Du jeudi 10 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/expositions-musee/exposition-du-prix-du-design-ima-2026 +33140513838



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