Exposition AlUla, design d’un territoire vivant L’Institut du Monde Arabe Paris France

Informations pratiques

Pour chercher des réponses à ces questions, la Commission royale pour AlUla et AFALULA ont créé une résidence d’art et de design il y a cinq ans. Depuis 2021, cinq artistes et designers sont invités à participer chaque année à une résidence de recherche et d’expérimentation de trois mois à AlUla, suivie d’une phase de production, pendant laquelle ils développent des projets nourris par les savoir-faire locaux, les matériaux, les paysages et l’histoire du lieu.

AlUla connaît une transformation rapide, et la manière dont l’oasis évolue est essentielle. Le design constitue l’un des moyens les plus concrets par lesquels cette transformation prend forme, qu’il s’agisse des espaces publics, du design de produit ou de l’artisanat. Dans ce contexte, les résidences font le lien entre recherche et production.

Ce coup de projecteur sur AlUla à l’occasion du Prix du design arabe permet de retracer l’ensemble du processus créatif, depuis les premiers croquis et maquettes jusqu’aux prototypes, et, dans certains cas, jusqu’à la production commerciale de l’objet.

Que signifie construire dans un désert sans en altérer le caractère naturel ? Comment créer du confort et du neuf sans menacer des écosystèmes fragiles ? Comment accueillir des visiteurs tout en restant respectueux des rythmes, des savoirs et des ressources locales ?

Du jeudi 10 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/expositions-musee/exposition-alula-design-territoire-vivant +33140513838



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