Présentation d’ouvrage | La part algérienne de la France, Karim Amellal L’Institut du Monde Arabe Paris France

Informations pratiques

À travers une enquête historique, politique et intime, Karim Amellal revient sur les représentations de l’Algérie en France et sur les idées reçues qui nourrissent le débat public autour de l’immigration, de l’identité, de la mémoire et de la relation franco-algérienne. Il s’intéresse à la façon dont cette histoire se transmet et se transforme, des mémoires familiales aux imaginaires collectifs.

La rencontre sera l’occasion d’échanger avec l’auteur sur cette « part algérienne » de la France et sur les liens, souvent complexes, qui continuent de se tisser entre les deux sociétés.

Avec:

Karim Amellal, Ecrivain franco-algérien, Karim Amellal a été ambassadeur de France pour la Méditerranée de 2020 à 2025.

Modération:

Rachid Arhab, Grand reporter, Il est le co-fondateur de Liik.

Ecrivain franco-algérien, Karim Amellal a été ambassadeur de France pour la Méditerranée de 2020 à 2025.

Rachid Arhab, grand reporter, il est le co-fondateur de Liik.

L’Institut du monde arabe accueille Karim Amellal pour une rencontre autour de son ouvrage La part algérienne de la France – Contribution au récit national. Une relecture de l’histoire commune entre l’Algérie et la France.

Le mardi 15 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Mardi 15 septembre à 19h

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Salle du Haut Conseil (niveau 9)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-15T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T19:00:00+02:00_2026-09-15T20:00:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://billetterie.imarabe.org/selection/event/date?productId=10230012795097 +33140513838



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