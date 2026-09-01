Cérémonie de remise des prix de thèse IMOMM et Michel Seurat 2026 L’Institut du Monde Arabe Paris France
mercredi 16 septembre 2026 · L'Institut du Monde Arabe · Paris France
Informations pratiques
Au cours de la cérémonie seront remis :
- Le Prix Michel Seurat, qui vise à distinguer et à soutenir financièrement une jeune chercheuse ou un jeune chercheur, ressortissant d’un pays européen ou d’un pays du Proche-Orient ou du Maghreb. Il contribue ainsi à promouvoir la connaissance réciproque et la compréhension entre la société française et les mondes arabes, ceux-ci étant abordés dans leur pluralité et compris comme un espace ouvert et en interaction avec le reste du monde.
- Les prix de thèse Islam, Moyen-Orient et mondes musulmans (IMOMM), qui regroupent plusieurs prix décernés à de jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse en lettres et sciences humaines et sociales entre 2024 et 2025. Ces thèses sont au cœur de la recherche la plus novatrice, tant au niveau méthodologique que théorique ou de mobilisation de sources originales. Elles témoignent de la vitalité de ce champ d’étude et permettent de mieux comprendre les sociétés des mondes moyen-orientaux et musulmans.
Cette cérémonie est organisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans (GIS MOMM), et l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM).
Le programme détaillé de la cérémonie sera prochainement disponible.
L’Institut du monde arabe met à l’honneur de jeunes chercheurs et chercheuses dont les travaux contribuent à renouveler la connaissance des sociétés, des cultures et des mondes du Moyen-Orient et des mondes musulmans.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit
Entrée gratuite sur réservation
Salle du Haut Conseil (niveau 9)
Tous les espaces de l’IMA sont accessibles aux usagers de fauteuil roulant (UFR).
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-16T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T17:00:00+02:00_2026-09-16T18:30:00+02:00
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France
https://www.imarabe.org/fr/agenda/rencontres-et-debats/ceremonie-remise-prix-these-imomm-et-michel-seurat-2026 +33140513838
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