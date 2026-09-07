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Animation « Jouons avec les oeuvres d’art », Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux, Châteauponsac

samedi 19 septembre 2026 · Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux · Châteauponsac

Animation « Jouons avec les oeuvres d’art », Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux, Châteauponsac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux
Adresse
Rue de la Porte Fortifiée 87290 Châteauponsac
Ville
87290 Châteauponsac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit.

Animation « Jouons avec les oeuvres d’art » Samedi 19 septembre, 14h00 Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Jeux, coloriages, dessins, coin lecture et atelier créatif autour du thème « Jouons avec les œuvres d’art ».

Micro-Folie Gartempe Saint-Pardoux Rue de la Porte Fortifiée 87290 Châteauponsac Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Ancienne grange Parking gratuit a proximité immédiate
Jeux, coloriages, dessins, coin lecture et atelier créatif sur le thème « Jouons avec les oeuvres d’art »

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