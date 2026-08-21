Informations pratiques

Châteauponsac

Journée Européenne du Patrimoine Découverte de la Micro-Folie. “Des animaux dans le décor”

Rue René Bauberot Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Micro-Folie de Gartempe Saint-Pardoux ouvre ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Venez découvrir des œuvres d’art autour de la thématique des animaux dans l’art, participer à des jeux, coloriages, dessins et ateliers créatifs, et assister à une causerie. Des animations pour petits et grands, gratuites et ouvertes à tous. Rendez-vous au Musée numérique de Gartempe Saint-Pardoux ! .

Rue René Bauberot Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 93 10

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English : Journée Européenne du Patrimoine Découverte de la Micro-Folie. “Des animaux dans le décor”

L’événement Journée Européenne du Patrimoine Découverte de la Micro-Folie. “Des animaux dans le décor” Châteauponsac a été mis à jour le 2026-08-21 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin