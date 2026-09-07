Visite commentée : comment préserver les objets et savoir-faire en péril au musée de Châteauponsac ?, Musée René Baubérot, Châteauponsac

Informations pratiques

Visite commentée : comment préserver les objets et savoir-faire en péril au musée de Châteauponsac ? 19 et 20 septembre Musée René Baubérot Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Venez découvrir le musée Baubérot sous un nouveau jour grâce à ces visites commentées sur le thème : « Comment préserver les objets et les savoir-faire en péril ? »

Pendant 45 minutes, partez à la rencontre de nombreux objets, savoir-faire et modes de vie anciens que le musée s’attache à conserver et à transmettre.

Musée René Baubérot Place Saint-Thyrse, 87290 Châteauponsac, France Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555763952 https://www.museechateauponsac.fr René Baubérot fonde la société “Notre Terroir” et crée le musée en 1944. Il en sera le conservateur de 1963 à 1976. Toutes les fouilles ont été réalisées grâce à lui. Paul Schweitzer, réorganisateur du musée (1973-1982), est le créateur des sections ethnographiques. Il a effectué des recherches sur l’histoire de Châteauponsac.

Les collections présentent sur 900 m² et en 24 salles l’histoire régionale de Châteauponsac. Chaque année, une nouvelle exposition ethnographique est présentée dans l’annexe, la Maison du Terroir. En voiture : Autoroute A20, sortie 23.1 en venant de Paris ou sortie 24 en venant de Limoges. En train : depuis la gare de Limoges ou de La Souterraine, à 25 km de Châteauponsac, permettant une liaison directe avec Paris, en Intercités.

Venez découvrir le musée Baubérot sous un nouveau jour grâce à ces visites commentées sur le thème : « Comment préserver les objets et les savoir-faire en péril ? »

©Musée René Baubérot