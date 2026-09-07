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Visite commentée : comment préserver les objets et savoir-faire en péril au musée de Châteauponsac ?, Musée René Baubérot, Châteauponsac

samedi 19 septembre 2026 · Musée René Baubérot · Châteauponsac

Visite commentée : comment préserver les objets et savoir-faire en péril au musée de Châteauponsac ?, Musée René Baubérot, Châteauponsac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée René Baubérot
Adresse
Place Saint-Thyrse, 87290 Châteauponsac, France
Ville
87290 Châteauponsac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : comment préserver les objets et savoir-faire en péril au musée de Châteauponsac ? 19 et 20 septembre Musée René Baubérot Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Venez découvrir le musée Baubérot sous un nouveau jour grâce à ces visites commentées sur le thème : « Comment préserver les objets et les savoir-faire en péril ? »
Pendant 45 minutes, partez à la rencontre de nombreux objets, savoir-faire et modes de vie anciens que le musée s’attache à conserver et à transmettre.

Musée René Baubérot Place Saint-Thyrse, 87290 Châteauponsac, France Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555763952 https://www.museechateauponsac.fr René Baubérot fonde la société “Notre Terroir” et crée le musée en 1944. Il en sera le conservateur de 1963 à 1976. Toutes les fouilles ont été réalisées grâce à lui. Paul Schweitzer, réorganisateur du musée (1973-1982), est le créateur des sections ethnographiques. Il a effectué des recherches sur l’histoire de Châteauponsac. 
Les collections présentent sur 900 m² et en 24 salles l’histoire régionale de Châteauponsac. Chaque année, une nouvelle exposition ethnographique est présentée dans l’annexe, la Maison du Terroir. En voiture : Autoroute A20, sortie 23.1 en venant de Paris ou sortie 24 en venant de Limoges. En train : depuis la gare de Limoges ou de La Souterraine, à 25 km de Châteauponsac, permettant une liaison directe avec Paris, en Intercités.
Venez découvrir le musée Baubérot sous un nouveau jour grâce à ces visites commentées sur le thème : « Comment préserver les objets et les savoir-faire en péril ? »

©Musée René Baubérot

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