Animation Jumelage Loudun-Thibodaux Rue du Collège Loudun

Loudun

Animation Jumelage Loudun-Thibodaux

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Animation au café partagé proposée par le Comité de jumelage Loudun Thibodaux, en l’honneur du 250ème anniversaire de l’indépendance des États-Unis Laisse le bon temps rouler ! Imprègne toi de la Louisiane .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

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English : Animation Jumelage Loudun-Thibodaux

L’événement Animation Jumelage Loudun-Thibodaux Loudun a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays Loudunais