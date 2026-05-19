Animation Jumelage Loudun-Thibodaux Rue du Collège Loudun
Animation Jumelage Loudun-Thibodaux Rue du Collège Loudun vendredi 5 juin 2026.
Loudun
Animation Jumelage Loudun-Thibodaux
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Animation au café partagé proposée par le Comité de jumelage Loudun Thibodaux, en l’honneur du 250ème anniversaire de l’indépendance des États-Unis Laisse le bon temps rouler ! Imprègne toi de la Louisiane .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation Jumelage Loudun-Thibodaux
L’événement Animation Jumelage Loudun-Thibodaux Loudun a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
À voir aussi à Loudun (Vienne)
- Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun 23 mai 2026
- Bienvenue à nos amis Leuzois Gare Loudun 23 mai 2026
- Nuit Européenne des Musées Musée Charbonneau-Lassay Loudun 23 mai 2026
- Béton Fleuri Loudun 23 mai 2026
- Visite-Spectacle avec Mehdi Ouazzani, Musée Charbonneau-Lassay, Loudun 23 mai 2026