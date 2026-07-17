Animation Le Crobamaton, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours

Informations pratiques

Animation Le Crobamaton 19 et 20 septembre Archives départementales d’Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Compagnie Artisia vous présente son Crobamaton. Sur le principe du photomaton, cette machine farfelue qui grince et clignote dessine votre portrait… plutôt ressemblant !

Entrez dans la cabine, installez-vous confortablement, insérez le jeton, pressez le bouton et c’est parti la machine démarre… Patientez deux minutes et sortez récupérer votre croquis pour voir à quoi vous ressemblez !

Archives départementales d’Indre-et-Loire 6 Rue des Ursulines, 37000 Tours, France Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247608888 https://archives.touraine.fr

La Compagnie Artisia vous présente son Crobamaton. Sur le principe du photomaton, cette machine farfelue qui grince et clignote dessine votre portrait… plutôt ressemblant !

©Compagnie Artisia. Thomas Agnellet