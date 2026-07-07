ANIMATION LE FEU À LA PRÉHISTOIRE avenue de Bénabarre Aurignac
samedi 11 juillet 2026 · avenue de Bénabarre · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
ANIMATION LE FEU À LA PRÉHISTOIRE
avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Démonstration des techniques d’allumage du feu.
Explorez l’évolution des techniques d’allumage du feu utilisées par les populations préhistoriques.
Animation gratuite, tout public.
Durée 1 heure 4 .
avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
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English :
Demonstration of fire lighting techniques.
L’événement ANIMATION LE FEU À LA PRÉHISTOIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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