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ANIMATION LE FEU À LA PRÉHISTOIRE avenue de Bénabarre Aurignac

samedi 11 juillet 2026 · avenue de Bénabarre · Aurignac

ANIMATION LE FEU À LA PRÉHISTOIRE avenue de Bénabarre Aurignac

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
avenue de Bénabarre
Adresse
MUSÉE DE L'AURIGNACIEN
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
4 4 4 Tarif réduit

Aurignac

ANIMATION LE FEU À LA PRÉHISTOIRE

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Démonstration des techniques d’allumage du feu.
Explorez l’évolution des techniques d’allumage du feu utilisées par les populations préhistoriques.
Animation gratuite, tout public.
Durée 1 heure 4  .

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72  accueil@musee-aurignacien.com

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English :

Demonstration of fire lighting techniques.

L’événement ANIMATION LE FEU À LA PRÉHISTOIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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