Animation Les mystères de Noël Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
samedi 21 novembre 2026 · Doué-la-Fontaine · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Animation Les mystères de Noël
Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-12-30 18:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-12-19
Réponds aux énigmes des lutins farceurs pour retrouver la clé du traîneau du Père Noël et sauver la distribution des cadeaux. Une récompense t’attend !
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Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr
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English :
Solve the pranksters’ riddles to find the key to Santa’s sleigh and save the gift delivery. A reward awaits you!
L’événement Animation Les mystères de Noël Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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