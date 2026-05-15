Animation Les mystères de Noël Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Animation Les mystères de Noël

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-12-30 18:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-12-19

Réponds aux énigmes des lutins farceurs pour retrouver la clé du traîneau du Père Noël et sauver la distribution des cadeaux. Une récompense t’attend !

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Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

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English :

Solve the pranksters’ riddles to find the key to Santa’s sleigh and save the gift delivery. A reward awaits you!

L’événement Animation Les mystères de Noël Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME