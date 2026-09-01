Château d’Echuilly Les-Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Château d’Echuilly

Les-Verchers-sur-Layon Echeuilly Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le château d’Echuilly ouvre ses portes pour une déambulation dans son magnifique parc paysager romantique souligné par des parterres à la française, ses grands arbres, ses ponts multi-centenaires et son orangeraie classée en 1862.

Exposition de peintures et de photographies Chemin de couleurs

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Les-Verchers-sur-Layon Echeuilly Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Château d’Echuilly opens its doors for a stroll through its magnificent romantic landscaped park, highlighted by French-style flowerbeds, tall trees, centuries-old bridges, and its orange grove, which was designated a historic sitein 1862.

L’événement Château d’Echuilly Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME