Château d’Echuilly Les-Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Les-Verchers-sur-Layon · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Château d’Echuilly
Les-Verchers-sur-Layon Echeuilly Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le château d’Echuilly ouvre ses portes pour une déambulation dans son magnifique parc paysager romantique souligné par des parterres à la française, ses grands arbres, ses ponts multi-centenaires et son orangeraie classée en 1862.
Exposition de peintures et de photographies Chemin de couleurs
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .
Les-Verchers-sur-Layon Echeuilly Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
The Château d’Echuilly opens its doors for a stroll through its magnificent romantic landscaped park, highlighted by French-style flowerbeds, tall trees, centuries-old bridges, and its orange grove, which was designated a historic sitein 1862.
L’événement Château d’Echuilly Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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