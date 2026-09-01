Les troglodytes du Chai de la Rose Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Les troglodytes du Chai de la Rose

Doué-la-Fontaine 17 rue d’Alger Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’ensemble des sites à découvrir vous plongent au cœur des périodes médiévales et traversent le temps jusqu’au contemporain.

12 pièces troglodytiques sous la propriété offrent une immersion dans le temps avec un parcours qui vous fera traverser différentes tranches de vie de la mer de falun et ses fossiles, du Moyen Âge jusqu’au début du 19e siècle.

Exposition de fossiles, d’objets insolites du dessous et minéraux. Présentation d’instruments sonores thérapeutiques. Recherche de fossiles pour les enfants. Animation surprise.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h30 à 18h30.

Visite guidée à partir de 11h, à partir de 14h, à partir de 16h et à partir de 18h.

(Arrivée 15 minutes avant le départ des visites guidées.). .

Doué-la-Fontaine 17 rue d’Alger Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 96 98 36 lechaidelarose@gmail.com

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English :

All the sites to be discovered plunge you into the heart of the medieval periods and travel through time to the present day.

L’événement Les troglodytes du Chai de la Rose Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME