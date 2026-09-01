Château de Maurepart Doué-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Château de Maurepart
Brigné Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée des extérieurs du château et des anciennes écuries de cet édifice des 15e et 19e siècle.
Dimanche randonnée pédestre dans les bois autour du château. 3 parcours seront proposés (5, 9 et 14 km) dont un parcours famille.
Départ à partir de 8h30 sur inscription 6€ / personne. Gratuit pour les moins de 10 ans. Inscription sur place de 8h à 10h.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h et de 15h à 18h. .
Brigné Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
Guided tour of the château’s exterior and former stables, dating from the 15th and 19th centuries.
L’événement Château de Maurepart Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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