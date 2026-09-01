Musée aux Anciens Commerces Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Musée aux Anciens Commerces

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Voyagez dans le temps en découvrant les commerces d’autrefois dans leur écrin du 18e siècle. Ouverture exceptionnelle de l’ancienne cour de ferme.

Exposition Compagnons de l’Aubance 50 ans de folklore Angevin .

Présence de l’association des Amis du musée qui présentera ses différentes actions (restauration, conservation).

Visite libre.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Dernier accès 1h avant la fermeture. .

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a trip back in time as you explore the shops of yesteryear in their 18th-century setting. Special open house at the old farmyard.

L’événement Musée aux Anciens Commerces Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME