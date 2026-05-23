Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animation Loup-Garou et escape Game Ludothèque Le Cerf Volant Aix-en-Provence

Animation Loup-Garou et escape Game Ludothèque Le Cerf Volant Aix-en-Provence samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Ludothèque Le Cerf Volant

Adresse : 50 avenue de la Touloubre

Ville : 13540 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Aix-en-Provence

Animation Loup-Garou et escape Game

Samedi 4 juillet 2026 de 16h30 à 18h.

Samedi 18 juillet 2026 de 17h à 18h.

Samedi 1er août 2026 de 16h30 à 18h.

Samedi 8 août 2026 de 17h à 18h. Ludothèque Le Cerf Volant 50 avenue de la Touloubre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08

La ludothèque Le Cerf-Volant organise 2 animations Escape Game et 2 animations Loup-Garou pendant les vacances d’été!
Quoi de mieux que de se retrouver entre amis au cours d’une partie de Loup-Garou ou résoudre une enquête pendant un Escape Game ?

Cette animation est proposé aux 10 -15 ans. Pour les autres, nous vous invitons à nous écrire un email pour être placé sur liste d’attente. Merci   .

Ludothèque Le Cerf Volant 50 avenue de la Touloubre Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 87 15 42  animation@ludo-cerfvolant.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Cerf-Volant toy library is organizing 2 Escape Game activities and 2 Loup-Garou activities during the summer vacations!

L’événement Animation Loup-Garou et escape Game Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)