Animation Loup-Garou et escape Game Ludothèque Le Cerf Volant Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Animation Loup-Garou et escape Game

Samedi 4 juillet 2026 de 16h30 à 18h.

Samedi 18 juillet 2026 de 17h à 18h.

Samedi 1er août 2026 de 16h30 à 18h.

Samedi 8 août 2026 de 17h à 18h. Ludothèque Le Cerf Volant 50 avenue de la Touloubre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08

La ludothèque Le Cerf-Volant organise 2 animations Escape Game et 2 animations Loup-Garou pendant les vacances d’été!

Quoi de mieux que de se retrouver entre amis au cours d’une partie de Loup-Garou ou résoudre une enquête pendant un Escape Game ?



Cette animation est proposé aux 10 -15 ans. Pour les autres, nous vous invitons à nous écrire un email pour être placé sur liste d’attente. Merci .

Ludothèque Le Cerf Volant 50 avenue de la Touloubre Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 87 15 42 animation@ludo-cerfvolant.fr

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English :

Le Cerf-Volant toy library is organizing 2 Escape Game activities and 2 Loup-Garou activities during the summer vacations!

L’événement Animation Loup-Garou et escape Game Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence