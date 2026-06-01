Animation musicale Concert de Nash à Varennes Vauzelles Salle Marcel Paul Varennes-Vauzelles

Varennes-Vauzelles

Animation musicale Concert de Nash à Varennes Vauzelles

Salle Marcel Paul Rue de Verdun Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Fête de la Musique prend ses quartiers à Veninges le dimanche 21 juin sur l’Esplanade de la salle Marcel Paul dès 19h

Entrée libre et gratuite

Cette année, l’ambiance sera 100 % Pop Rock ! Préparez vos meilleurs pas de danse, révisez vos classiques et sortez vos meilleurs refrains la soirée promet d’être aussi rock qu’énergique !

– De 19h à 22h Nash

Toujours très apprécié du public pour son énergie et sa proximité avec les spectateurs, le groupe promet une soirée conviviale, festive et rythmée, idéale pour lancer la saison estivale en musique. Dans une ambiance chaleureuse et entraînante, les musiciens vous embarqueront dans un véritable voyage musical à travers plusieurs générations de tubes incontournables.

Préparez-vous à chanter et danser au son des plus grandes reprises pop rock, des classiques emblématiques des années 70 et 80 qui ont marqué toute une époque, jusqu’aux morceaux incontournables des années 2010 que tout le monde connaît encore par cœur. Entre nostalgie et bonne humeur, le groupe saura faire monter l’ambiance tout au long de la soirée et réunir toutes les générations autour de la musique.

Restauration et ambiance conviviale

Tout au long de la soirée, vous pourrez profiter d’un espace restauration pour vous régaler entre deux pas de danse. L’occasion de partager un moment en famille ou entre amis, dans une ambiance détendue et festive.

Renseignements 06.42.62.09.97 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr .

Salle Marcel Paul Rue de Verdun Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : Animation musicale Concert de Nash à Varennes Vauzelles

L’événement Animation musicale Concert de Nash à Varennes Vauzelles Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cap Grand Nevers