Vendredis de l’été #6 La Mecanica

Square Maurice Thorez Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Un spectacle chaque vendredi soir à Varennes-Vauzelles !

Rendez vous le vendredi 26 juin à 21h avec La Mecanica

Pour l’ouverture des Vendredis de l’Eté 2026, soirée placée sous le soleil et l’atmosphère musicale caliente de l’Amérique latine. La Mecanica propose en effet un voyage musical destination salsa. De Porto Rico à Cuba en passant par la Colombie et le Venezuela, le square Maurice Thorez va vibrer au rythme des congas, trompette, trombone… et autres timbales. Chaleur et bonnes vibrations garanties pour un spectacle salsa dura des années 70, l’âge d’or de la salsa. L’ambiance montera d’un cran avec la prestation des danseurs de l’association Salsa Mi Estrella.

Ce vendredi de l’été sera accompagné d’un marché de l’été, profitez de la soirée pour flâner entre les stands de commerçants et d’artisans, vous régaler auprès des foodtrucks et vous installer tranquillement pour savourer le concert.

Tous les vendredis du 26 juin au 29 août dans différents quartiers de la ville à 21h.

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement.

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Licences 1-009073 2-009072 3-009068 .

Square Maurice Thorez Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : Vendredis de l’été #6 La Mecanica

L’événement Vendredis de l’été #6 La Mecanica Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)