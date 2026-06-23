Lapalisse

Animation musicale

esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 17:30:00

fin : 2026-10-09 20:15:00

Date(s) :

2026-10-09

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esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 16 66 66

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English :

L’événement Animation musicale Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse