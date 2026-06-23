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Animation musicale Lapalisse

Animation musicale Lapalisse vendredi 9 octobre 2026.

Adresse
esplanade du Maréchal de La Palice
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Lapalisse

Animation musicale

esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 17:30:00
fin : 2026-10-09 20:15:00

Date(s) :
2026-10-09

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esplanade du Maréchal de La Palice Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 16 66 66 

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English :

L’événement Animation musicale Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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