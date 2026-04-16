Loup-Garou L’enquête immersive Lapalisse
Loup-Garou L’enquête immersive Lapalisse jeudi 30 juillet 2026.
Lapalisse
Loup-Garou L’enquête immersive
Château de Lapalisse Lapalisse Allier
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Au château de Lapalisse, huit acteurs donnent vie à une histoire pleine de mystère. Enquêtez, résolvez des énigmes et observez chaque détail pour démasquer le loup-garou caché parmi eux. Suspens et frissons garantis !
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Château de Lapalisse Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 08 39 contact@lapalissetourisme.com
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English :
At the Château de Lapalisse, eight actors bring to life a story full of mystery. Investigate, solve riddles and observe every detail to unmask the werewolf hidden among them. Suspense and thrills guaranteed!
L’événement Loup-Garou L’enquête immersive Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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