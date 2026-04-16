Lapalisse

Loup-Garou L’enquête immersive

Château de Lapalisse Lapalisse Allier

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Au château de Lapalisse, huit acteurs donnent vie à une histoire pleine de mystère. Enquêtez, résolvez des énigmes et observez chaque détail pour démasquer le loup-garou caché parmi eux. Suspens et frissons garantis !

.

Château de Lapalisse Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 08 39 contact@lapalissetourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Château de Lapalisse, eight actors bring to life a story full of mystery. Investigate, solve riddles and observe every detail to unmask the werewolf hidden among them. Suspense and thrills guaranteed!

L’événement Loup-Garou L’enquête immersive Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Lapalisse