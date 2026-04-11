Lapalisse

Brocante vide-grenier

Place du Maréchal Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Organisée par le Basket Lapalisse Club.

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Place du Maréchal Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 81 05 54

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English : Bric-a-brac trade

By Basket Lapalisse Club.

L’événement Brocante vide-grenier Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse