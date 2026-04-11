Brocante vide-grenier Lapalisse
Brocante vide-grenier Lapalisse dimanche 2 août 2026.
Lapalisse
Brocante vide-grenier
Place du Maréchal Leclerc Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Organisée par le Basket Lapalisse Club.
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Place du Maréchal Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 81 05 54
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English : Bric-a-brac trade
By Basket Lapalisse Club.
L’événement Brocante vide-grenier Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse