AGENDA · Lapalisse
ateliers créatifs Lapalisse
jeudi 16 juillet 2026 · Lapalisse
Informations pratiques
Lapalisse
ateliers créatifs
10 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-05
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10 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 39 43 62
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English :
L’événement ateliers créatifs Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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