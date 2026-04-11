Lapalisse

Concours de pêche au coup

Lac du Moulin Marin Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Organisé par les pêcheurs du Lac du Moulin Marin

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Lac du Moulin Marin Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 11 70 22

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English : Pole fishing contest

By Moulin Marin Lake fishermen

L’événement Concours de pêche au coup Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse