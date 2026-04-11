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Concours de pêche au coup Lapalisse

Concours de pêche au coup Lapalisse dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Lac du Moulin Marin

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lapalisse

Concours de pêche au coup

Lac du Moulin Marin Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Organisé par les pêcheurs du Lac du Moulin Marin
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Lac du Moulin Marin Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 11 70 22 

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English : Pole fishing contest

By Moulin Marin Lake fishermen

L’événement Concours de pêche au coup Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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