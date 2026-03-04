Animation Musicale, Le Jardin de Corlée, Langres

Animation Musicale Samedi 6 juin, 10h00, 14h30 Le Jardin de Corlée Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Des élèves de l’école de Musique de Langres, proposeront au fil de la journée quelques morceaux de piano.

Le Jardin de Corlée 4 rue de la Mairie 5220 Corlee Langres 52200 Corlée Haute-Marne Grand Est 0617925610 Le jardin de Corlée, ceint de murs en pierres sèches est celui de l’ancienne cure. Une vingtaine d’essences différentes d’arbres l’agrémente, dont quatre charmes séculaires, entrelacés, labellisés « Arbres Remarquables ». Quelques mosaïques apportent notes de couleurs et rêverie. Possibilité de stationnement.

Accès par la rue de la Mairie, ou par la rue de l’Eglise.

Accès PMR

