Animation musicale par les Bersaglieri d’Asti (Italie) Rond-point de la Libération Valréas
samedi 1 août 2026 · Rond-point de la Libération · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Animation musicale par les Bersaglieri d’Asti (Italie)
Rond-point de la Libération Hypermarché E. Leclerc Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dans le cadre des festivités du Corso de la Lavande.
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Rond-point de la Libération Hypermarché E. Leclerc Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr
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English :
As part of the Corso de la Lavande festivities.
L’événement Animation musicale par les Bersaglieri d’Asti (Italie) Valréas a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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