Animation musicale Soirée Dance Music Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles

Varennes-Vauzelles

Animation musicale Soirée Dance Music

Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 23:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Samedi 24 octobre à 20h30 Soirée dance et music électro au Gp Live Centre Gérard Philipe à Varennes-Vauzelles

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle !

Dance Music & Electro avec YANNL YL aux platines.

Au programme une scénographie spectaculaire, machines à étincelles, effets lumineux immersifs, un mix explosif et énergique et une ambiance festive jusqu’au bout de la nuit.

Le temps d’une soirée, le Gp Live se transformera en un immense dancefloor où l’énergie, la musique et le spectacle ne feront qu’un.

Yannl Yl vous réserve un show intense mêlant les plus grands titres Dance et Electro dans une ambiance survoltée. .

Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 32 19 73 akyla-productions@orange.fr

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English : Animation musicale Soirée Dance Music

L’événement Animation musicale Soirée Dance Music Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cap Grand Nevers