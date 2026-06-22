Animation musicale Soirée Dance Music Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles
Animation musicale Soirée Dance Music Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles samedi 24 octobre 2026.
Varennes-Vauzelles
Animation musicale Soirée Dance Music
Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24 23:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Samedi 24 octobre à 20h30 Soirée dance et music électro au Gp Live Centre Gérard Philipe à Varennes-Vauzelles
Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle !
Dance Music & Electro avec YANNL YL aux platines.
Au programme une scénographie spectaculaire, machines à étincelles, effets lumineux immersifs, un mix explosif et énergique et une ambiance festive jusqu’au bout de la nuit.
Le temps d’une soirée, le Gp Live se transformera en un immense dancefloor où l’énergie, la musique et le spectacle ne feront qu’un.
Yannl Yl vous réserve un show intense mêlant les plus grands titres Dance et Electro dans une ambiance survoltée. .
Centre Gérard Philipe 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 32 19 73 akyla-productions@orange.fr
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English : Animation musicale Soirée Dance Music
L’événement Animation musicale Soirée Dance Music Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cap Grand Nevers
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