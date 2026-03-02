Ateliers parents/enfants Découverte Self-défense Salle de danse Varennes-Vauzelles

Ateliers parents/enfants Découverte Self-défense

Salle de danse Avenue Jean Baudry Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 14:00:00

fin : 2026-12-02 15:15:00

Date(s) :

2026-12-02

Être parent aujourd’hui est une aventure riche. Stress, charge mentale, rythme du quotidien… autant de défis qui peuvent impacter le bien-être des adultes comme des enfants.

Prendre soin de soi pour mieux grandir et s’épanouir ensemble. Être parent c’est une super aventure, mais ce n’est pas toujours de tout repos !

Ce projet 2026 place le bien-être des familles et la santé mentale au cœur de ses priorités, en proposant des temps pour échanger, apprendre, se retrouver et souffler.

Pensé avec et pour les familles, il s’adresse à tous les parents et enfants, quels que soient l’âge ou le modèle familial. Parce qu’un parent qui va bien, c’est toute une famille qui avance plus sereinement.

Mercredi 2 décembre de 14h 15h15 à la Salle de danse, Francheville

Animé par Académie Maîtrise Combat 58

Cet atelier propose une initiation à la self-défense, pensée comme un moment ludique et accessible, à partager en famille.

À travers des exercices simples et adaptés, parents et enfants découvrent les bases de la self-défense, tout en renforçant la confiance en soi, le respect et la complicité familiale.

Un temps dynamique pour apprendre ensemble, bouger, s’amuser et repartir avec des repères utiles, dans un cadre bienveillant et sécurisé.

Renseignements auprès du Pôle Adulte Famille melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 06.20.44.99.85.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ces activités et n’hésitez pas à nous rejoindre tout au long de l’année à Varennes-Vauzelles !

Tous les ateliers sont gratuits, avec inscription obligatoire.

Retrouvez toutes nos animations sur ville-varennes-vauzelles.fr .

Salle de danse Avenue Jean Baudry Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 68 71 61 71 communication@ville-varennes-vauzelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers parents/enfants Découverte Self-défense

L’événement Ateliers parents/enfants Découverte Self-défense Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-02 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)