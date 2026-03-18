Vendredis de l’été #6 L’affaire Sardines

Allée Jacques Prévert Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Un spectacle chaque vendredi soir à Varennes-Vauzelles !

Rendez vous ce soir le vendredi 21 août à 21h avec Les Sardines .

Et si Les Sardines était une ville chargée d’histoire et Cook un capitaine de gendarmerie corse ? Le protagoniste de l’affaire prône une justice plus scientifique. À grand renfort de boîtes à sardines et de diapositives, il refait le monde en tout juste 42 minutes chrono. ??

Des sous-marins russes, des princesses qui ne sont pas de Monaco, des preuves par neuf où l’on coupe les cheveux en quatre… Cette ultime conférence dit tout pour que tout soit dit et pour que vous n’ayez plus rien à dire.??

Cie Avec-ou-Sanka avec Erick Sanka

Tous les vendredis du 26 juin au 29 août dans différents quartiers de la ville à 21h.

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement.

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Licences 1-009073 2-009072 3-009068 .

Allée Jacques Prévert Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vendredis de l’été #6 L’affaire Sardines

L’événement Vendredis de l’été #6 L’affaire Sardines Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)