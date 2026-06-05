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Animation nature Atelier tisanes, les saveurs des plantes Gueltas

Animation nature Atelier tisanes, les saveurs des plantes Gueltas mercredi 26 août 2026.

Ville : 56920 Gueltas

Département : Morbihan

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif :

Gueltas

Animation nature Atelier tisanes, les saveurs des plantes

Gueltas Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Découvrez les plantes et leurs bienfaits lors d’un atelier convivial consacré à la confection de tisanes. Apprenez à reconnaître, préparer et associer différentes plantes pour créer votre propre infusion aux saveurs naturelles et aux vertus médicinales. Un moment de découverte et de partage.
Par Pontivy Communauté
Uniquement sur inscription   .

Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10 

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English :

L’événement Animation nature Atelier tisanes, les saveurs des plantes Gueltas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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