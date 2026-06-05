Animation nature Atelier tisanes, les saveurs des plantes Gueltas
Animation nature Atelier tisanes, les saveurs des plantes Gueltas mercredi 26 août 2026.
Gueltas
Animation nature Atelier tisanes, les saveurs des plantes
Gueltas Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Découvrez les plantes et leurs bienfaits lors d’un atelier convivial consacré à la confection de tisanes. Apprenez à reconnaître, préparer et associer différentes plantes pour créer votre propre infusion aux saveurs naturelles et aux vertus médicinales. Un moment de découverte et de partage.
Par Pontivy Communauté
Uniquement sur inscription .
Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Animation nature Atelier tisanes, les saveurs des plantes Gueltas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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