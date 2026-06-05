Gueltas

Animation nature Les vampires du château

Gueltas Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

À la tombée de la nuit, d’étranges silhouettes s’éveillent autour du château. Discrètes et insaisissables, les chauves-souris partent en chasse. Le temps d’une soirée, partez à la rencontre de ces espèces fascinantes. Entre observations

furtives et écoute de leurs cris imperceptibles, un monde invisible se révèle peu à peu, loin des mythes et des peurs.

Par Mathieu Menage, Association Cawa.

Uniquement sur inscription .

Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation nature Les vampires du château Gueltas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté