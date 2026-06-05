Animation nature Les vampires du château Gueltas
Animation nature Les vampires du château Gueltas vendredi 28 août 2026.
Gueltas
Animation nature Les vampires du château
Gueltas Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
À la tombée de la nuit, d’étranges silhouettes s’éveillent autour du château. Discrètes et insaisissables, les chauves-souris partent en chasse. Le temps d’une soirée, partez à la rencontre de ces espèces fascinantes. Entre observations
furtives et écoute de leurs cris imperceptibles, un monde invisible se révèle peu à peu, loin des mythes et des peurs.
Par Mathieu Menage, Association Cawa.
Uniquement sur inscription .
Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Animation nature Les vampires du château Gueltas a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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