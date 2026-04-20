Gueltas

Grandeur nature autonomie en pleine nature

Forêt de branguily Gueltas Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Apprenez les gestes simples pour vous débrouiller en forêt s’orienter, comprendre son environnement, utiliser ce que l’on a sous la main et gérer les situations imprévues. Un atelier pratique et ludique pour se sentir plus à l’aise en pleine nature

Forêt de Branguily Sur réservation auprès d’Identi’Terre .

Forêt de branguily Gueltas 56920 Morbihan Bretagne

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L’événement Grandeur nature autonomie en pleine nature Gueltas a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté