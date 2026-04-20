Grandeur nature autonomie en pleine nature Gueltas
Grandeur nature autonomie en pleine nature Gueltas mercredi 12 août 2026.
Gueltas
Grandeur nature autonomie en pleine nature
Forêt de branguily Gueltas Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Apprenez les gestes simples pour vous débrouiller en forêt s’orienter, comprendre son environnement, utiliser ce que l’on a sous la main et gérer les situations imprévues. Un atelier pratique et ludique pour se sentir plus à l’aise en pleine nature
Forêt de Branguily Sur réservation auprès d’Identi’Terre .
Forêt de branguily Gueltas 56920 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Grandeur nature autonomie en pleine nature Gueltas a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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