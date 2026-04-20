Grandeur nature biodiversité tout azimut ! Gueltas
Grandeur nature biodiversité tout azimut ! Gueltas vendredi 24 juillet 2026.
Gueltas
Grandeur nature biodiversité tout azimut !
Forêt de branguily Gueltas Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Entre chemins, prairies et zones humides, partez à la rencontre de la faune et de la flore qui composent ces milieux naturels. Venez observer, écouter et comprendre la richesse du vivant qui s’épanouit entre terre et eau, là où chaque habitat raconte une histoire différentes.
Forêt de Branguily Sur réservation auprès d’Identi’Terre .
Forêt de branguily Gueltas 56920 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Grandeur nature biodiversité tout azimut ! Gueltas a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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