Gueltas

Grandeur nature bain de nature

Forêt de branguily Gueltas Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Un moment suspendu en forêt pour ralentir, respirer et se reconnecter à soi. Chacun redécouvre ses sens, son rythme et la présence apaisante des arbres. Une parenthèse ressourçante, accessible à tous.

Forêt de Branguily Sur réservation auprès d’Identi’Terre .

Forêt de branguily Gueltas 56920 Morbihan Bretagne

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L’événement Grandeur nature bain de nature Gueltas a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté