Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grandeur nature bain de nature Gueltas

Grandeur nature bain de nature Gueltas dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Forêt de branguily

Ville : 56920 Gueltas

Département : Morbihan

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Gueltas

Grandeur nature bain de nature

Forêt de branguily Gueltas Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Un moment suspendu en forêt pour ralentir, respirer et se reconnecter à soi. Chacun redécouvre ses sens, son rythme et la présence apaisante des arbres. Une parenthèse ressourçante, accessible à tous.
Forêt de Branguily Sur réservation auprès d’Identi’Terre   .

Forêt de branguily Gueltas 56920 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grandeur nature bain de nature Gueltas a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Gueltas (Morbihan)