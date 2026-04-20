Grandeur nature bain de nature Gueltas
Grandeur nature bain de nature Gueltas dimanche 27 septembre 2026.
Gueltas
Grandeur nature bain de nature
Forêt de branguily Gueltas Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Un moment suspendu en forêt pour ralentir, respirer et se reconnecter à soi. Chacun redécouvre ses sens, son rythme et la présence apaisante des arbres. Une parenthèse ressourçante, accessible à tous.
Forêt de Branguily Sur réservation auprès d’Identi’Terre .
Forêt de branguily Gueltas 56920 Morbihan Bretagne
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L’événement Grandeur nature bain de nature Gueltas a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté