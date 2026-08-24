Animation nature L’hiver au jardin Salle du Clos Campion Pleurtuit
mercredi 20 janvier 2027 · Salle du Clos Campion · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Animation nature L’hiver au jardin
Salle du Clos Campion 9, rue de l’Avenir Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-20 09:00:00
fin : 2027-01-20 12:00:00
Date(s) :
2027-01-20
Par la Mairie de Pleurtuit
Animation pédagogique ouverte au public (familles, adultes) prospection et présentation de la trame Brune pour découvrir la vie du sol et la préserver aux jardins du petit clos.
Infos www.pleurtuit.com .
Salle du Clos Campion 9, rue de l’Avenir Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
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English :
L’événement Animation nature L’hiver au jardin Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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