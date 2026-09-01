Opération »Nettoyons la nature Parking des écoles J.Launay Pleurtuit
samedi 26 septembre 2026 · Parking des écoles J.Launay · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Opération »Nettoyons la nature
Parking des écoles J.Launay 58, rue Jean Boyer Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Un atelier, et six zones définies seront proposées pour que petits et grands ramassent les déchets tout en découvrant la nature 3 zones en centre-ville et 3 zones en campagne (Frémur, Rance et l’Étanché).
Prévoir des gants et chaussures de marches. .
Parking des écoles J.Launay 58, rue Jean Boyer Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
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English :
L’événement Opération »Nettoyons la nature Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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