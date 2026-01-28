Animation nature, Tressage de nature Nalliers

Animation nature, Tressage de nature

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

2026-04-15

En famille, initiez-vous aux gestes simples de vannerie sauvage ! Sous les précieux conseils de Jacky GOUBAND, tressez quelques végétaux de la Réserve et créez une fleur, symbole du printemps !

Atelier tout public à partir de 6 ans

Prévoir un petit couteau, des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo

Sortie animée par Natur&lien Jacky Gouband

Gratuit

A 14h30 Durée 2h

Atelier en famille à partir de 6 ans

Réservation indispensable places limitées

Prévoir une paire de bottes (adultes et enfants) et des vêtements adaptés à la météo

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Les sorties nature sont réservées uniquement aux particuliers et au public familial. Si vous représentez une structure ou un groupe familial important, veuillez envoyer un mail à reservedeshuttes@vendee.fr pour connaître l’offre spéciale destinée aux groupes. .

Les Huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr

Initiate the whole family to the simple gestures of wild basketry! With Jacky GOUBAND’s invaluable advice, weave a few plants from the Reserve and create a flower, the symbol of spring!

