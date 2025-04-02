Traite ouverte et découverte de l’élevage Ferme de Nermoux Nalliers mercredi 8 juillet 2026.

Nalliers

Traite ouverte et découverte de l’élevage

Ferme de Nermoux 55 rue de Nermoux Nalliers Vendée

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:30:00

fin : 2026-10-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05 2026-09-03 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02 2027-01-06

Traite ouverte Découverte de la traite, des pâturages et des animaux, Dégustation et vente de fromages au lait cru de notre ferme. Sur réservation.

Découverte de la traite, de la tétée des veaux et dégustation de nos fromages.

Tous les PREMIERS MERCREDIS DU MOIS, sauf en août

Au programme

– Découverte de la traite, des pâturages et des animaux,

– Dégustation et vente de fromages au lait cru de notre ferme.

Réservation OBLIGATOIRE avec coordonnées et nombre de personnes PAR SMS .

Ferme de Nermoux 55 rue de Nermoux Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 7 82 92 22 83 contact@fermedenermoux.fr

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English :

Open milking: Discovery of milking, pastures and animals, tasting and sale of raw milk cheeses from our farm. On reservation.

L’événement Traite ouverte et découverte de l’élevage Nalliers a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud