Saint-Martin-aux-Buneaux

Animation nature une pêche merveilleuse

Plage des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Pêche à pied contée.

Venez découvrir le monde du platier avec Elise elle vous montrera comment attraper crabes, crevettes, poissons, et autres animaux aquatiques, sans oublier de glisser dans vos oreilles quelques anecdotes et histoires marines. Bottes ou chaussures d’eau obligatoires.

>Age minimum 3 ans

> De 10h à 12h

> RDV devant les jeux pour enfants, face à la mer plage des Petites Dalles

> Animation gratuite sur réservation obligatoire, nombre de places limité. .

Plage des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63 info@cote-albatre-tourisme.fr

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English : Animation nature une pêche merveilleuse

L’événement Animation nature une pêche merveilleuse Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre