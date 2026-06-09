Atelier de lecture pour les enfants Saint-Martin-aux-Buneaux
Atelier de lecture pour les enfants Saint-Martin-aux-Buneaux mardi 4 août 2026.
Saint-Martin-aux-Buneaux
Atelier de lecture pour les enfants
Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Autour de la lecture d’une petite histoire, laissons libre cours à notre imagination et inventons ensemble une nouvelle fin. Atelier réservé aux enfants de 6 à 8 ans.
A 15h, Bibliothèque du SIPD Les Petites Dalles.
Tarif 2€/enfant. Sur inscriptions à la cabine du syndicat d’initiatives. .
Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98
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English : Atelier de lecture pour les enfants
L’événement Atelier de lecture pour les enfants Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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