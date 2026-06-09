Atelier de lecture pour les enfants Saint-Martin-aux-Buneaux mardi 4 août 2026.

Saint-Martin-aux-Buneaux

Atelier de lecture pour les enfants

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Autour de la lecture d’une petite histoire, laissons libre cours à notre imagination et inventons ensemble une nouvelle fin. Atelier réservé aux enfants de 6 à 8 ans.

A 15h, Bibliothèque du SIPD Les Petites Dalles.

Tarif 2€/enfant. Sur inscriptions à la cabine du syndicat d’initiatives. .

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

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English : Atelier de lecture pour les enfants

L’événement Atelier de lecture pour les enfants Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre