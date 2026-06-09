Histoire et Architecture Syndicat d’inititiative des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux

Saint-Martin-aux-Buneaux

Histoire et Architecture

Syndicat d’inititiative des Petites Dalles 75 Rue Joseph Heuzé Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 16:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Promenade dans le hameau guidée par 2 conférenciers. Départ de la plage à 16h.

Groupe limité à 15 participants. Réservé aux adultes.

Inscription préalable à la cabine du Syndicat d’initiative (2€) dès 15h le jour même. .

Syndicat d’inititiative des Petites Dalles 75 Rue Joseph Heuzé Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

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English : Histoire et Architecture

L’événement Histoire et Architecture Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre