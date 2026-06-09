Histoire et Architecture Syndicat d’inititiative des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux
Histoire et Architecture Syndicat d’inititiative des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux mardi 18 août 2026.
Saint-Martin-aux-Buneaux
Histoire et Architecture
Syndicat d’inititiative des Petites Dalles 75 Rue Joseph Heuzé Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Promenade dans le hameau guidée par 2 conférenciers. Départ de la plage à 16h.
Groupe limité à 15 participants. Réservé aux adultes.
Inscription préalable à la cabine du Syndicat d’initiative (2€) dès 15h le jour même. .
Syndicat d’inititiative des Petites Dalles 75 Rue Joseph Heuzé Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98
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L’événement Histoire et Architecture Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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