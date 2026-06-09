Jeux de plage pour enfants Saint-Martin-aux-Buneaux
Jeux de plage pour enfants Saint-Martin-aux-Buneaux jeudi 6 août 2026.
Saint-Martin-aux-Buneaux
Jeux de plage pour enfants
Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06 17:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Les traditionnels jeux de plage, destinés aux jeunes de 5 à 11 ans, débuteront à 16 heures et seront suivi d’un goûter. Que les meilleurs gagnent !
Pour faciliter l’organisation et notamment l’encadrement, merci d’inscrire vos enfants avant le 30 juillet à la cabine du Syndicat d’initiative. .
Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux de plage pour enfants
L’événement Jeux de plage pour enfants Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
À voir aussi à Saint-Martin-aux-Buneaux (Seine-Maritime)
- Lecture sous le marronnier Villa Les Marronniers Saint-Martin-aux-Buneaux 4 juillet 2026
- Vide grenier allée de l’impératrice Saint-Martin-aux-Buneaux 12 juillet 2026
- Atelier de lecture pour les enfants Saint-Martin-aux-Buneaux 15 juillet 2026
- Visites de la grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 21 juillet 2026
- Concours de châteaux de sable Saint-Martin-aux-Buneaux 23 juillet 2026