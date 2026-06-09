Saint-Martin-aux-Buneaux

Jeux de plage pour enfants

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Les traditionnels jeux de plage, destinés aux jeunes de 5 à 11 ans, débuteront à 16 heures et seront suivi d’un goûter. Que les meilleurs gagnent !

Pour faciliter l’organisation et notamment l’encadrement, merci d’inscrire vos enfants avant le 30 juillet à la cabine du Syndicat d’initiative. .

Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

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English : Jeux de plage pour enfants

L’événement Jeux de plage pour enfants Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre